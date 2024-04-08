Агент Малинина: российским фигуристам грех жаловаться, у них прекрасная жизнь

Ари Закарян, агент чемпиона мира в мужском одиночном катании Ильи Малинина, высказался о жизни российских фигуристов в отсутствие международных соревнований.

«В России столько всего происходит! Все ребята выступают и зарабатывают. У них прекрасная жизнь, грех жаловаться, как говорится. Я знаю, что сейчас они хорошо зарабатывают», — цитирует Закаряна Metaratings.

9 октября 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ISU может убрать сальто из списка запрещённых элементов.