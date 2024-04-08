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Рахимов — о поражении от «Оренбурга»: по игре мы не заслуживали такой счёт

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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказал мнение, что казанскому клубу необходимо усиление.
Рахимов — о поражении от «Оренбурга»: по игре мы не заслуживали такой счёт
  • РИА Новости

«Я не считаю счёт справедливым, но всё равно мы должны винить себя. Потому что даже пропустив гол, мы не должны были лететь вперёд, потеряв концентрацию. Это желание сыграло нами злую шутку, а соперник ждал этих контратак. Для нас это определенный урок, но по игре мы не заслуживали такой счёт», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 3:0.

В составе оренбургского клуба мячи забили Дмитрий Воробьёв (58-я минута), Данила Хотулёв (88-я), Химми Марин (89-я).

«Оренбург» набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. В активе «Рубина» 32 очка и восьмая позиция.

Ранее гол Соболева принёс «Спартаку» победу в матче с «Динамо» в 23-м туре РПЛ.

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