Чесноков жёстко ответил главе ОКР на его слова о «команде иноагентов»

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков высказался относительно слов главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал планирующих принять участие в парижских Играх теннисистов «командой иноагентов».

«Не понимаю, зачем высказываться в таком ключе. Лично я рад, если поедет хоть кто-то, а если ещё и медаль удастся завоёвать, вообще будет здорово. Для меня эти спортсмены — гордость страны», — цитирует Чеснокова РИА Новости.

Он также добавил, что Поздняков должен призвать свою дочь Софию отказаться от медалей Олимпийских игр.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Дмитрий Васильев назвал заявление Позднякова о теннисистах слишком жёстким.