Мостовой: «Спартак» не может — Лещук поможет

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» не может — Лещук поможет. Я удивлён, что после матча с «Ростовом» он играл. Счёт не отражает игру. «Динамо» не теряет шансы на чемпионство, но они сильно осложнили себе задачу», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Александр Соболев забил два гола после ошибок вратаря Игоря Лещука.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Динамо» 38 очков и третья позиция.

Ранее Гильермо Абаскаль назвал заслуженной победу «Спартака» над «Динамо» в РПЛ.