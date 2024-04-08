Тарпищев: все наши теннисисты — патриоты России

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисисты — патриоты.

«У нас никто не убежал, все играют за страну, все наши теннисисты — патриоты России. Одни плюсы. Я испытываю чувство гордости за наших теннисистов. И ни один наш игрок не бежал», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

6 апреля министр спорта России Олег Матыцин заявил, что необходимо с уважением относиться к тем спортсменам, которые заслужили право выступить на Олимпийских играх в Париже летом 2024 года. Он отметил, что «обличительная риторика в адрес российских спортсменов недопустима».

Ранее в ФТР заявили, что высказывания некоторых людей переходят грань.