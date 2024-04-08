Международная федерация тяжёлой атлетики отказалась обсуждать вопрос допуска россиян

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что Международная федерация (IWF) отказалась обсуждать вопрос допуска россиян.

«Тема допуска российских спортсменов до международных соревнований не нашла в докладах отражения. Как и в случае с гендерной или антидопинговой политиками IWF, решения по подобным стратегически важным вопросам формируются, навязываются и контролируются Международным олимпийским комитетом», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Российские тяжелоатлеты не выступают на международных стартах из-за отказа принимать нейтральный статус.

Ранее сообщалось, что IWF до минимума сократила допинг-тестирование российских тяжелоатлетов.