Международная федерация тяжёлой атлетики отказалась обсуждать вопрос допуска россиян
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«Тема допуска российских спортсменов до международных соревнований не нашла в докладах отражения. Как и в случае с гендерной или антидопинговой политиками IWF, решения по подобным стратегически важным вопросам формируются, навязываются и контролируются Международным олимпийским комитетом», — приводит слова Агапитова ТАСС.
Российские тяжелоатлеты не выступают на международных стартах из-за отказа принимать нейтральный статус.
Ранее сообщалось, что IWF до минимума сократила допинг-тестирование российских тяжелоатлетов.