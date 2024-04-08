RT в Telegram
Подпишись

Международная федерация тяжёлой атлетики отказалась обсуждать вопрос допуска россиян

Короткая ссылка
Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что Международная федерация (IWF) отказалась обсуждать вопрос допуска россиян.
Международная федерация тяжёлой атлетики отказалась обсуждать вопрос допуска россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Tara Moore

«Тема допуска российских спортсменов до международных соревнований не нашла в докладах отражения. Как и в случае с гендерной или антидопинговой политиками IWF, решения по подобным стратегически важным вопросам формируются, навязываются и контролируются Международным олимпийским комитетом», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Российские тяжелоатлеты не выступают на международных стартах из-за отказа принимать нейтральный статус. 

Ранее сообщалось, что IWF до минимума сократила допинг-тестирование российских тяжелоатлетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить