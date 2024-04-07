Лишка — о фото Овечкина: со своим талантом он может позволить себе чипсы и сэндвич
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«Я видел эту фотографию. Каждый должен делать так, как ему хорошо. Если он так питается весь сезон и это приносит ему пользу, наверное, со своим талантом Овечкин может себе позволить чипсы и сэндвич. Он уже привык к этому и от этого хорошо себя чувствует на льду», — цитирует Лишку Legalbet.
Накануне Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству голов среди игроков в возрасте 38+ за любой отрезок из 30 игр в одной регулярке.
Также российский хоккеист сократил до 43 шайб отставание от Уэйна Гретцки в борьбе за звание лучшего снайпера в истории лиги.
Ранее Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ с 850 и более голами за один клуб.