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Лишка — о фото Овечкина: со своим талантом он может позволить себе чипсы и сэндвич

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Нападающий череповецкой «Северстали» Адам Лишка прокомментировал фотографию форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, на которой хоккеист с чипсами и сэндвичем.
Лишка — о фото Овечкина: со своим талантом он может позволить себе чипсы и сэндвич
  • Gettyimages.ru

«Я видел эту фотографию. Каждый должен делать так, как ему хорошо. Если он так питается весь сезон и это приносит ему пользу, наверное, со своим талантом Овечкин может себе позволить чипсы и сэндвич. Он уже привык к этому и от этого хорошо себя чувствует на льду», — цитирует Лишку Legalbet.

Накануне Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству голов среди игроков в возрасте 38+ за любой отрезок из 30 игр в одной регулярке.

Также российский хоккеист сократил до 43 шайб отставание от Уэйна Гретцки в борьбе за звание лучшего снайпера в истории лиги.

Ранее Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ с 850 и более голами за один клуб.

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