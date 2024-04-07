Девятьяров: МОК ставит такие условия, что ты должен родину продать

Советский и российский лыжник Михаил Девятьяров высказался о критериях допуска россиян к Играм в Париже от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Такие условия поставили, что ты должен родину продать. Надо было сразу сказать «нет», и всё. Это неуважение к себе», — цитирует Девятьярова «Комсомольская правда».

Он отметил, что даже за собственные Игры дружбы, которые Россия планирует провести в 2024 году, она получает порцию негатива из-за рубежа.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на желание некоторых российских спортсменов выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года.