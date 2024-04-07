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Разин: речи о том, чтобы отомстить «Автомобилисту», не идёт

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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин поделился мнением о ходе серии с екатеринбургским «Автомобилистом» в полуфинале Кубка Гагарина.
Разин: речи о том, чтобы отомстить «Автомобилисту», не идёт
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Возрастает ли принципиальность игр с «Автомобилистом»? О том, чтобы отомстить клубу, который меня уволил, речи не идёт. Не важно мне, кого обыгрывать. Сейчас основная задача — выйти в финал. Поэтому вопрос в этом плане закрыт», — цитирует Разина сайт «Автомобилиста».

Специалист отметил, что победа в третьем матче серии между этими соперниками его командой была одержана заслуженно.

Ранее «Металлург» победил «Автомобилист» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ.

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