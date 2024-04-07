RT в Telegram
Подпишись

Олимпийский чемпион Колесников: могу поплакать, если что-то плохо получается

Короткая ссылка
Призёр Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал о том, что все спортсмены по-разному справляются с эмоциями после неудачных выступлений.
Олимпийский чемпион Колесников: могу поплакать, если что-то плохо получается
  • РИА Новости

«Мне повезло, я смог это сам перебороть. Я знаю, что много кто из спортсменов борется с этим, слушая музыку, кто-то разговаривает со своими друзьями и близкими, кто-то книжку читает, кто-то в телефоне играет. Я могу поплакать, если где-то что-то плохо получается, и ничего в этом страшного нет», — приводит слова Колесникова ТАСС.

Спортсмен вспомнил историю, как всю ночь плакал из-за неудачного результата на юношеских соревнованиях.

Ранее сообщалось, что чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани не будет, пока идёт конфликт.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить