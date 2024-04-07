Олимпийский чемпион Колесников: могу поплакать, если что-то плохо получается

Призёр Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал о том, что все спортсмены по-разному справляются с эмоциями после неудачных выступлений.

«Мне повезло, я смог это сам перебороть. Я знаю, что много кто из спортсменов борется с этим, слушая музыку, кто-то разговаривает со своими друзьями и близкими, кто-то книжку читает, кто-то в телефоне играет. Я могу поплакать, если где-то что-то плохо получается, и ничего в этом страшного нет», — приводит слова Колесникова ТАСС.

Спортсмен вспомнил историю, как всю ночь плакал из-за неудачного результата на юношеских соревнованиях.

Ранее сообщалось, что чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани не будет, пока идёт конфликт.