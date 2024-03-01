Чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани не будет, пока идёт конфликт

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) заявила, что продолжит вести открытый диалог со Всероссийской федерацией плавания (ВФП).

«Казань по контракту должна была принять чемпионат Европы 2024 года, пока это мероприятие не было отложено из-за Украины. С тех пор велись постоянные переговоры со Всероссийской федерацией плавания, с которой у нас есть действующее соглашение. Они проинформированы о том, что Казань не сможет принять мероприятие, пока продолжается вооружённый конфликт», — сообщили в European Aquatics РИА Новости.

Отмечается, что открытый диалог со Всероссийской федерацией плавания будет продолжен, European Aquatics полностью соблюдает правила, установленные World Aquatics.

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

В 2025 году Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта, но World Aquatics приняла решение перенести соревнования.

Ранее президент ВФП Владимир Сальников рассказал, что Казань может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году.