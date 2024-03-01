RT в Telegram
Подпишись

Чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани не будет, пока идёт конфликт

Короткая ссылка
Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) заявила, что продолжит вести открытый диалог со Всероссийской федерацией плавания (ВФП).
Чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани не будет, пока идёт конфликт
  • РИА Новости

«Казань по контракту должна была принять чемпионат Европы 2024 года, пока это мероприятие не было отложено из-за Украины. С тех пор велись постоянные переговоры со Всероссийской федерацией плавания, с которой у нас есть действующее соглашение. Они проинформированы о том, что Казань не сможет принять мероприятие, пока продолжается вооружённый конфликт», — сообщили в European Aquatics РИА Новости. 

Отмечается, что открытый диалог со Всероссийской федерацией плавания будет продолжен, European Aquatics полностью соблюдает правила, установленные World Aquatics.

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе. 

В 2025 году Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта, но World Aquatics приняла решение перенести соревнования.

Ранее президент ВФП Владимир Сальников рассказал, что Казань может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить