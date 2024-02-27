Чемпионат Европы по водным видам спорта 2028 года может пройти в Казани

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, что Казань может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году.

«European Aquatics предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани. В данный момент их предложения находятся на рассмотрении. Пока не могу сказать, когда именно окончательно будет утверждено место проведения турнира», — цитирует Сальникова РИА Новости.

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

В 2025 году Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта, но World Aquatics приняла решение перенести соревнования.

Ранее в World Aquatics заявили, что с нетерпением ждут российских атлетов на турнирах.