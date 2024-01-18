В World Aquatics заявили, что с нетерпением ждут российских атлетов на турнирах

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) с нетерпением ждёт спортсменов из России и Белоруссии на своих ближайших международных соревнованиях, но в нейтральном статусе.

«World Aquatics остаётся непоколебимой в своей приверженности поддержанию целостности водных видов спорта и предоставлению спортсменам по всему миру платформы для демонстрации своих талантов», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы организации.

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены не примут участие на чемпионате мира по водным видам в Дохе (Катар).