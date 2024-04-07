Собянин заявил, что более 6 млн москвичей регулярно тренируются

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что спорт — неотъемлемая часть жизни жителей столицы.

«Больше 6 млн горожан тренируются на регулярной основе. Город поддерживает их в стремлении быть здоровыми и активными», – говорится в Telegram-каналеTelegram-канале мэра Москвы.

По словам градоначальника, за последние 13 лет в столице созданы и отремонтированы несколько десятков тысяч спортивных площадок, а также более 200 спортивных объектов.

Собянин также отметил, что в Москве в разное время года функционируют катки, горки, лыжные трассы, велополосы, беговые дорожки, теннисные корты, скейт-парки а также площадки для занятия волейболом, баскетболом и футболом.

Ранее сообщалось, что Москва передала 65 объектов недвижимости спортивным организациям за пять лет