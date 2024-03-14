Москва передала 65 объектов недвижимости спортивным организациям за пять лет
- РИА Новости
Об этом информирует сайт kp.ru.
Общая площадь недвижимости составила 249,6 тыс. кв. м, отметил Ефимов.
«Это объекты для тренировок и проведения соревнований разного уровня, работы детских секций, массового спорта», — уточнил вице-мэр.
Самым крупным таким объектом стал Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках площадью 45,6 тыс. кв. м.
Также в тройке самых крупных сооружений — Центр современного пятиборья «Северный» на улице Арсюкова площадью 20,2 тыс. кв. м и спорткомплекс «Акватория ЗИЛ» на Автозаводской улице площадью 15 тыс. кв. м.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице открыли 354 спортплощадки для зимнего отдыха на базе образовательных учреждений.