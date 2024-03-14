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Москва передала 65 объектов недвижимости спортивным организациям за пять лет

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с 2018 года спортивные организации получили от города 65 зданий и помещений во всех административных округах.
Москва передала 65 объектов недвижимости спортивным организациям за пять лет
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт kp.ru.

Общая площадь недвижимости составила 249,6 тыс. кв. м, отметил Ефимов.

«Это объекты для тренировок и проведения соревнований разного уровня, работы детских секций, массового спорта», — уточнил вице-мэр.

Самым крупным таким объектом стал Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках площадью 45,6 тыс. кв. м.

Также в тройке самых крупных сооружений — Центр современного пятиборья «Северный» на улице Арсюкова площадью 20,2 тыс. кв. м и спорткомплекс «Акватория ЗИЛ» на Автозаводской улице площадью 15 тыс. кв. м.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице открыли 354 спортплощадки для зимнего отдыха на базе образовательных учреждений.

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