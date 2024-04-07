Агент — о возвращении Жиго в «Спартак»: это будет тяжело, но мы болеем за клуб
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«Он следит за результатами команды. Ему очень нравится «Спартак», но вернуться этим летом будет сложно. Он до сих пор общается с некоторыми игроками команды, потому что мы с ним болеем за «Спартак»!» — сказал Беншенафи в разговоре с Metaratings.
Агент напомнил, что действующее соглашение футболиста с «Марселем» рассчитано до 2026 года.
Футболист в Российской премьер-лиге выступал за «Спартак» в 2018—2022 годах и взял в составе красно-белых серебро чемпионата в сезоне-2020/21 и Кубок России 2022 года.
В сезоне-2023/24 30-летний француз забил два мяча в 19 матчах за «Марсель» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Жиго отказался от перехода в «Локомотив».