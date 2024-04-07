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Агент — о возвращении Жиго в «Спартак»: это будет тяжело, но мы болеем за клуб

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Агент защитника «Марселя» и экс-игрока московского «Спартака» Самюэля Жиго Мохамед Беншенафи поделился мнением относительно потенциального возвращения француза в стан красно-белых.
Агент — о возвращении Жиго в «Спартак»: это будет тяжело, но мы болеем за клуб
  • Gettyimages.ru

«Он следит за результатами команды. Ему очень нравится «Спартак», но вернуться этим летом будет сложно. Он до сих пор общается с некоторыми игроками команды, потому что мы с ним болеем за «Спартак»!» — сказал Беншенафи в разговоре с Metaratings.

Агент напомнил, что действующее соглашение футболиста с «Марселем» рассчитано до 2026 года.

Футболист в Российской премьер-лиге выступал за «Спартак» в 2018—2022 годах и взял в составе красно-белых серебро чемпионата в сезоне-2020/21 и Кубок России 2022 года. 

В сезоне-2023/24 30-летний француз забил два мяча в 19 матчах за «Марсель» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Жиго отказался от перехода в «Локомотив».

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