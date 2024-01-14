СЭ: Жиго и «Марсель» отказались от перехода защитника в «Локомотив»

Один из российских посредников предлагал 30-летнему защитнику Самуэлю Жиго и его нынешней команде «Марселю» организовать трансфер в «Локомотив».

Ни игрок, ни французский клуб не рассмотрели вариант, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист в Российской премьер-лиге выступал за «Спартак» в 2018—2022 годах и взял в составе красно-белых серебро чемпионата в сезоне-2020/21 и Кубок России 2022 года.

В сезоне-2023/24 30-летний француз забил два мяча в 19 матчах за «Марсель» во всех турнирах.

Ранее пресс-служба «Локомотива» сообщила, что защитник Максим Ненахов продлил соглашение с клубом.