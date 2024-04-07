The Sun: английский футбольный клуб уволил маскота за флирт с болельщицами
Мужчина, который работал в костюме кота Джуда, несмотря на регулярные замечания со стороны руководства, танцевал с болельщицами, которые приходили на матчи команды, и просил оставить номер телефона, сообщает таблоид The Sun.
По информации издания, уволенный сотрудник клуба игнорировал просьбы сконцентрироваться на работе.
«Все в клубе любили Джуда. Некоторые жаловались на то, что он больше общался с дамами, чем подбадривал ребят на поле. Джуда предупредили, но он ничего не мог с собой поделать, у клуба не было выбора», — сказал изданию источник в команде.
Внушительная часть фанатов клуба остались недовольны решением руководства клуба и требуют вернуть маскота.
Ранее RFEF отстранила от работы двух функционеров из-за обвинений по делу Эрмосо.