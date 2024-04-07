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The Sun: английский футбольный клуб уволил маскота за флирт с болельщицами

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Английский футбольный клуб «Куинз Парк Рейнджерс», выступающий в Чемпионшипе, уволил талисмана команды за флирт с болельщицами.

Мужчина, который работал в костюме кота Джуда, несмотря на регулярные замечания со стороны руководства, танцевал с болельщицами, которые приходили на матчи команды, и просил оставить номер телефона, сообщает таблоид The Sun.

По информации издания, уволенный сотрудник клуба игнорировал просьбы сконцентрироваться на работе.

«Все в клубе любили Джуда. Некоторые жаловались на то, что он больше общался с дамами, чем подбадривал ребят на поле. Джуда предупредили, но он ничего не мог с собой поделать, у клуба не было выбора», — сказал изданию источник в команде.

Внушительная часть фанатов клуба остались недовольны решением руководства клуба и требуют вернуть маскота.

Ранее RFEF отстранила от работы двух функционеров из-за обвинений по делу Эрмосо.

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