Степанова: я один раз посмотрела наверх и пожалела об этом

Вероника Степанова прокомментировала проведение масс-старта в гору в финале Кубка России по лыжам в Кировске.

«Мне кажется, гора в Кировске удалась, она была настоящим испытанием. Пеклецова задала отличный темп. Главное правило, которое мне все советовали, — не смотреть наверх. Я один раз посмотрела и пожалела об этом», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала Алина Пеклецова. Степанова финишировала второй. Тройку лучших замкнула Анастасия Кулешова.

Гонка прошла в гору Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м.

Ранее Алина Пеклецова прокомментировала победу в масс-старте в гору.