Степанова: я один раз посмотрела наверх и пожалела об этом
- РИА Новости
«Мне кажется, гора в Кировске удалась, она была настоящим испытанием. Пеклецова задала отличный темп. Главное правило, которое мне все советовали, — не смотреть наверх. Я один раз посмотрела и пожалела об этом», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».
Победу в гонке одержала Алина Пеклецова. Степанова финишировала второй. Тройку лучших замкнула Анастасия Кулешова.
Гонка прошла в гору Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м.
Ранее Алина Пеклецова прокомментировала победу в масс-старте в гору.