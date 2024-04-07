Лыжница Пеклецова: первую половину горы я работала, а вторую — терпела

Алина Пеклецова прокомментировала победу в масс-старте в гору на 10 км на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

«Первую половину горы я работала, а вторую — терпела. Я не понимала, где финиш. Мне все кричали, что недалеко, но были ещё и ещё подъёмы.

Я очень рада. Этот год был богатым для меня на вторые и третьи места. Сегодня у меня первая золотая медаль на Кубке России», — сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».

На второй позиции финишировала Вероника Степанова. Тройку лучших замкнула Анастасия Кулешова.

Ранее сообщалось, что в финале Кубка России в Кировске пройдёт гонка в гору.