Лыжница Пеклецова: первую половину горы я работала, а вторую — терпела
- РИА Новости
«Первую половину горы я работала, а вторую — терпела. Я не понимала, где финиш. Мне все кричали, что недалеко, но были ещё и ещё подъёмы.
Я очень рада. Этот год был богатым для меня на вторые и третьи места. Сегодня у меня первая золотая медаль на Кубке России», — сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».
На второй позиции финишировала Вероника Степанова. Тройку лучших замкнула Анастасия Кулешова.
Ранее сообщалось, что в финале Кубка России в Кировске пройдёт гонка в гору.