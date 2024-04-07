Мусаев: с таким количеством ошибок будет тяжело играть с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Сегодня до «краснодарского футбола» в идеальном его понимании нам надо ещё много работать. С таким количеством ошибок тяжело играть с «Зенитом», но там будет совсем другой матч», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

6 апреля «Краснодар» одержал победу над «Пари НН» со счётом 4:3. Команда вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Следующий матч подопечные Мусаева проведут с «Зенитом». Встреча пройдёт 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Сергей Юран назвал «Краснодар» неприкасаемой командой.