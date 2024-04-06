Глушаков: тренер Абаскаль ведёт себя неправильно по отношению к русским

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«В последнее время вижу, что он ведёт себя как-то неправильно по отношению к русскому народу. Русским болельщикам, к «Спартаку» — тем более. Но это моё видение со стороны», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Испанец возглавил команду в 2022 году.

В текущем сезоне в активе «Спартака» 32 очка и шестая позиция в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее российский тренер Валерий Овчинников высказался о положении Абаскаля в клубе.