Касаткина — о матче с Пегулой: чтобы её обыграть, нужно быть в своей лучшей форме

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала матч с американкой Джессикой Пегулой.

«Она прекрасный, невероятный игрок. Её очень трудно обыграть. Если ты хочешь взять над ней верх, должен быть в своей лучшей форме, показать всё, на что способен. Это будет очень сложный матч», — приводит слова Касаткиной пресс-служба турнира.

Касаткина обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан в 1/4 финала турнира. Встреча завершилась победой четвёртой сеяной со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. Матч продолжался 2 часа 44 минуты.

Ранее Касаткина прокомментировала высказывание Ирины Винер.