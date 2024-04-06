Макрон: надеюсь, Мбаппе сможет сыграть на Олимпийских играх

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сможет принять участие в Олимпийских играх в Париже.

«Надеюсь, что он сможет сыграть на Олимпийских играх. Я приеду на стадион, если мы выйдем в полуфинал или финал», — приводит слова Макрона Le Parisien.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выступает против участия основных игроков национальной команды в Олимпиаде. При этом Тьерри Анри планирует вызвать в олимпийскую сборную Мбаппе, Оливье Жиру и Антуана Гризманна.

Для 25-летнего нападающего участие в Играх является приоритетным.

Ранее Мбаппе рассказал, что у него осуществится мечта, если он сможет принять участие в Олимпиаде в Париже.