Мбаппе: если я поеду на Олимпиаду в Париже, то моя мечта осуществится

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что у него осуществится мечта, если он сможет принять участие на Олимпиаде в Париже.

«У меня всегда были подобные амбиции, ведь Олимпиада в Париже особенная для меня. Если я поеду туда, то моя мечта осуществится. Если этого не произойдёт, то я приму это и сделаю то, что мне скажут», — приводит слова Мбаппе Eurosport.

По информации L'Équipe, «Реал», с которым игрок с большой долей вероятности подпишет контракт, против участия форварда на ОИ из-за отсутствия отдыха и пропуска предсезонной подготовки.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам также выступает против участия основных игроков национальной команды в Олимпиаде. При этом Тьерри Анри планирует вызвать в олимпийскую сборную Мбаппе, Оливье Жиру и Антуана Гризманна.

Для 25-летнего нападающего участие в Играх является приоритетным.

Ранее Роналдо заявил, что Мбаппе наконец выиграет «Золотой мяч», перейдя в «Реал».