Российскую легкоатлетку Поистогову лишили серебряной медали Олимпиады 2012 года

Пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики сообщила, что Екатерина Поистогова лишена серебряной медали Олимпиады 2012 года в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил.

«Срок дисквалификации — с 28 марта 2024 года по 27 марта 2026 года с зачётом двухлетнего срока дисквалификации, отбытого спортсменкой в соответствии с решением по делу», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Всероссийского антидопингового агентства ТАСС.

Все результаты российской бегуньи с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года были аннулированы.

Екатерина Поистогова входит в список лучших прыгуний в высоту прошедшего десятилетия по версии американского издания Track & Field.

5 апреля Следственный комитет попросили проверить главу МОК Томаса Баха по статье о вмешательстве в жизнь россиян.

Ранее в Госдуме призвали главу МОК Томаса Баха подать в отставку после разговора с пранкерами.