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Пак: СБР допускал белорусских биатлонистов без согласования с Минспортом и рисковал

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак рассказал о процедуре допуска белорусских биатлонистов к чемпионату и Кубку России.
Пак: СБР допускал белорусских биатлонистов без согласования с Минспортом и рисковал
  • Gettyimages.ru

«Когда мы без разрешения Минспорта допустили белорусов на Кубок и чемпионат России, мы сделали это на свой страх и риск и сделали двойной зачёт», — сказал Пак «Матч ТВ».

Функционер рассказал, как скоро гимн Белоруссии будет звучать на состязаниях в России.

«Как только Минспорт даст такие рекомендации, регламент будет изменён. Для нас белорусы не просто братья и сёстры. Белорусы для нас — такие же участники соревнований, как и россияне. Мы только за, но есть регламент», — добавил он. 

Белорусские биатлонисты выступают в чемпионате и на Кубке России вне зачёта.

Ранее Дмитрий Васильев высказался о главе Международного олимпийского комитета Томасе Бахе.

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