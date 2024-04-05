Пак: СБР допускал белорусских биатлонистов без согласования с Минспортом и рисковал
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«Когда мы без разрешения Минспорта допустили белорусов на Кубок и чемпионат России, мы сделали это на свой страх и риск и сделали двойной зачёт», — сказал Пак «Матч ТВ».
Функционер рассказал, как скоро гимн Белоруссии будет звучать на состязаниях в России.
«Как только Минспорт даст такие рекомендации, регламент будет изменён. Для нас белорусы не просто братья и сёстры. Белорусы для нас — такие же участники соревнований, как и россияне. Мы только за, но есть регламент», — добавил он.
Белорусские биатлонисты выступают в чемпионате и на Кубке России вне зачёта.
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