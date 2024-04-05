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The Hockey News: Самсонов номинирован на «Билл Мастертон Трофи» в НХЛ

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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов стал номинантом на получение «Билл Мастертон Трофи».
The Hockey News: Самсонов номинирован на «Билл Мастертон Трофи» в НХЛ
  • AP
  • © Jeffrey T. Barnes

Этот ежегодный приз вручается хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов. 

На приз претендуют по одному игроку от каждой из 32 команд лиги, а имя победителя станет известно в июне 2024 года на специальной церемонии.

Самсонов по ходу нынешнего сезона был выставлен на драфт отказов, однако сумел вернуться в основной ростер и выиграть конкуренцию за право быть основным голкипером команды.

Ранее стало известно, что Канадская хоккейная лига допустит россиян и белорусов к драфту 2024 года.

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