The Hockey News: Самсонов номинирован на «Билл Мастертон Трофи» в НХЛ
- AP
- © Jeffrey T. Barnes
Этот ежегодный приз вручается хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов.
На приз претендуют по одному игроку от каждой из 32 команд лиги, а имя победителя станет известно в июне 2024 года на специальной церемонии.
Самсонов по ходу нынешнего сезона был выставлен на драфт отказов, однако сумел вернуться в основной ростер и выиграть конкуренцию за право быть основным голкипером команды.
Ранее стало известно, что Канадская хоккейная лига допустит россиян и белорусов к драфту 2024 года.