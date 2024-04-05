TSN: канадская хоккейная лига допустит россиян и белорусов к драфту 2024 года
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Как сообщает журналист TSN Даррен Дрегер в социальных сетях, решение было принято советом директоров CHL, клубы лиги уже уведомлены.
По информации источника, о допуске спортсменов будет объявлено официально. Драфт CHL пройдет 3 июля.
Ранее нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым российским хоккеистом, которому удалось выполнить 90 результативных передач за один сезон в НХЛ.