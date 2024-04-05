Сын Леброна Джеймса выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

«Я принял решение участвовать в драфте НБА, сохранив при этом право на поступление в колледж. Спасибо университету Южной Калифорнии за потрясающий год первокурсника», — написал Бронни в социальных сетях.

Бронни Джеймс перенёс остановку сердца во время тренировки в июле 2023 года.

Леброн Джеймс — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион НБА. Бронни Джеймс является его старшим сыном.

Ранее сообщалось, что российский центровой Голдин выставил свою кандидатуру на драфт НБА.