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Сын Леброна Джеймса выставил свою кандидатуру на драфт НБА

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Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА.
Сын Леброна Джеймса выставил свою кандидатуру на драфт НБА
  • AP
  • © Marcio Jose Sanchez

«Я принял решение участвовать в драфте НБА, сохранив при этом право на поступление в колледж. Спасибо университету Южной Калифорнии за потрясающий год первокурсника», — написал Бронни в социальных сетях.

Бронни Джеймс перенёс остановку сердца во время тренировки в июле 2023 года.

Леброн Джеймс — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион НБА. Бронни Джеймс является его старшим сыном.

Ранее сообщалось, что российский центровой Голдин выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

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