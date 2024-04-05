Сын Леброна Джеймса выставил свою кандидатуру на драфт НБА
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- © Marcio Jose Sanchez
«Я принял решение участвовать в драфте НБА, сохранив при этом право на поступление в колледж. Спасибо университету Южной Калифорнии за потрясающий год первокурсника», — написал Бронни в социальных сетях.
Бронни Джеймс перенёс остановку сердца во время тренировки в июле 2023 года.
Леброн Джеймс — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион НБА. Бронни Джеймс является его старшим сыном.
Ранее сообщалось, что российский центровой Голдин выставил свою кандидатуру на драфт НБА.