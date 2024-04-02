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Российский центровой Голдин выставил свою кандидатуру на драфт НБА

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Российский центровой Владислав Голдин сообщил, что принял решение выставить свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.
Российский центровой Голдин выставил свою кандидатуру на драфт НБА
  • Gettyimages.ru

«Я заявляю о своём участии в драфте НБА 2024 года, сохраняя право на участие в студенческом турнире и рассматривая возможность возвращения во Флоридский атлантический университет», — написал Голдин в социальных сетях.

С 2021 года 22-летний россиянин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

В сезоне-2023/24 Голдин набирал в среднем 15,7 очка и делал 6,9 подбора за матч. 

Ранее Леброн Джеймс заявил, что в скором времени завершит карьеру.

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