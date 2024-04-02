Российский центровой Голдин выставил свою кандидатуру на драфт НБА
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«Я заявляю о своём участии в драфте НБА 2024 года, сохраняя право на участие в студенческом турнире и рассматривая возможность возвращения во Флоридский атлантический университет», — написал Голдин в социальных сетях.
С 2021 года 22-летний россиянин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
В сезоне-2023/24 Голдин набирал в среднем 15,7 очка и делал 6,9 подбора за матч.
Ранее Леброн Джеймс заявил, что в скором времени завершит карьеру.