Дасаев не считает Акинфеева вратарём мирового уровня

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением относительно уровня игры вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Акинфеев — мировой уровень? Я бы не сказал, что сильно мировой. Мировой — это когда человека везде признают. Я считаю, что здесь он лучший. Но на мировой арене ему тяжело конкурировать с другими», — приводит слова Дасаева Sports.ru.

При этом Дасаев подчеркнул, что страж ворот армейцев — единственный, кто следует тренировочному процессу СССР и даже двигается как голкиперы советских времён.

Ранее Жирков заявил, что Акинфеев может играть ещё пять лет на высоком уровне.