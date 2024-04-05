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Дасаев не считает Акинфеева вратарём мирового уровня

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Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением относительно уровня игры вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Дасаев не считает Акинфеева вратарём мирового уровня
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Акинфеев — мировой уровень? Я бы не сказал, что сильно мировой. Мировой — это когда человека везде признают. Я считаю, что здесь он лучший. Но на мировой арене ему тяжело конкурировать с другими», — приводит слова Дасаева Sports.ru.

При этом Дасаев подчеркнул, что страж ворот армейцев — единственный, кто следует тренировочному процессу СССР и даже двигается как голкиперы советских времён.

Ранее Жирков заявил, что Акинфеев может играть ещё пять лет на высоком уровне.

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