Жирков: Акинфеев может играть ещё пять лет на высоком уровне
- РИА Новости
«Не смотрел много игр, чтобы сказать что-то подробно. В ЦСКА есть хорошие игроки, тот же Чалов. Они борются за то, чтобы быть вверху таблицы. Ну и Игорь может лет пять ещё играть на высоком уровне», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».
Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка УЕФА. 37-летний россиянин в составе сборной России завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года и стал четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира 2018-го.
Ранее Акинфеев заявил, что против сравнений с Дасаевым и Яшиным.