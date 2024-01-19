Жирков: Акинфеев может играть ещё пять лет на высоком уровне

Бывший защитник ЦСКА Юрий Жирков высказал мнение об игре голкипера Игоря Акинфеева.

«Не смотрел много игр, чтобы сказать чт­о-то подробно. В ЦСКА есть хорошие игрок­и, тот же Чалов. Они борются за то, чтобы быть вверху таблиц­ы. Ну и Игорь мо­жет лет пять ещё игр­ать на высоком уровн­е», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка УЕФА. 37-летний россиянин в составе сборной России завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года и стал четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира 2018-го.

Ранее Акинфеев заявил, что против сравнений с Дасаевым и Яшиным.