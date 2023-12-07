Акинфеев: я против, чтобы меня сравнивали с Яшиным и Дасаевым

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слова президента армейцев Евгения Гинера, который ранее заявил, что вратарь «переплюнул» легенд СССР — Рината Дасаева и Льва Яшина.

«Лично я против таких сравнений, тем более с нашими великими вратарями, лучшими в своих эпохах, — Львом Ивановичем Яшиным и Ринатом Файзрахмановичем Дасаевым. Мне дико неудобны эти сравнения. Для меня всегда было важным просто играть в футбол, делать своё дело хорошо, не подставлять тех, для кого я играю», — цитирует Акинфеева «Чемпионат.com».

По его словам, он всегда ориентировался на российских великих вратарей. И конечно, упоминание рядом с ними всегда было для него большой честью. Голкипер армейцев также поблагодарил поклонников, которые пытаются приводить аргументы в его пользу, однако добавил, что «все эти сравнения бессмысленны и несут только лишние негативные эмоции».

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 16 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин заявил, что Гинеру не стоило сравнивать Акинфеева с Яшиным и Дасаевым.