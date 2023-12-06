Уткин: несложно назвать достижения Яшина, которые Акинфееву не удалось повторить

Известный спортивный журналист Василий Уткин считает, что президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру не стоило сравнивать Игоря Акинфеева со Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

«Несложно назвать достижения Яшина и Дасаева, которые Игорю не удалось и не удастся повторить. Его не признавали и не признают лучшим вратарём мира, как Дасаева, и ему точно не выиграть «Золотой мяч», как Яшину. Каждому своё время. Чего тут мериться, обиды плодить», — написал Уткин в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 16 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Ранее Гинер заявил, что Акинфеев превзошёл всех отечественных вратарей.

Также Вячеслав Чанов заявил, что Акинфеев задал высокую планку будущим вратарям.