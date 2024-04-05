Свищёв призвал ООН обратить внимание на нарушение прав человека в МОК

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что ООН нужно обратить внимание на Международный олимпийский комитет (МОК).

«На МОК пора давно обратить внимание сотрудникам ООН. Идёт совершенно явное и неприкрытое нарушение прав человека не только в части свободы слова, но и в части ограничения выступления на фактически открытых для всего мира соревнованиях», — сказал Свищёв в своём Telegram-канале.

В ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева к участию в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который пройдёт с 5 по 7 апреля.

Напомним, что глава МОК Томас Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

Ранее в Госдуме призвали Баха подать в отставку после разговора с пранкерами.