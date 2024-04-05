RT в Telegram
Подпишись

Madrid Universal: ПСЖ хочет приобрести Винисиуса у «Реала»

Короткая ссылка
Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в ПСЖ.
Madrid Universal: ПСЖ хочет приобрести Винисиуса у «Реала»
  • AP
  • © Alvaro Barrientos

По информации Madrid Universal в социальных сетях, ПСЖ хочет приобрести хавбека в качестве замены форварду Килиану Мбаппе. Парижский клуб готов заплатить «Реалу» €200 млн.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал восемь передач. Его контракт с «Реалом» действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор сделал новое заявление против дискриминации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить