Madrid Universal: ПСЖ хочет приобрести Винисиуса у «Реала»

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в ПСЖ.

По информации Madrid Universal в социальных сетях, ПСЖ хочет приобрести хавбека в качестве замены форварду Килиану Мбаппе. Парижский клуб готов заплатить «Реалу» €200 млн.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал восемь передач. Его контракт с «Реалом» действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор сделал новое заявление против дискриминации.