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Захарова призвала разоблачить сговор с участием главы МОК Баха

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину проверить главу МОК Томаса Баха.
Захарова призвала разоблачить сговор с участием главы МОК Баха
  • РИА Новости

«Международное сообщество должно заняться темой сговора Баха с представителями одной страны с целью не допустить на соревнования спортсменов из другой страны», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

5 апреля Следственный комитет попросили проверить Баха по статье о вмешательстве в жизнь россиян.

Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

Ранее в Госдуме призвали Баха подать в отставку после разговора с пранкерами.

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