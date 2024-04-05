Чимаев попросил руководство UFC организовать ему 10-раундовый бой

Боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к руководству американской организации.

«10 раундов, погнали! Впервые в истории! Давай сделаем это, Дана Уайт!» — написал Чимаев в социальных сетях.

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии в главном событии Чимаев проведёт поединок с австралийцем Робертом Уиттакером.

Ранее Чимаев рассказал о своём табу в мире смешанных единоборств.