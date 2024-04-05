Семак: чтобы уехать куда-то за границу, нужно постараться что-то выиграть в России
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«Я уже говорил, что нужно, во-первых, чтобы тебя приглашали куда-то. Во-вторых, чтобы уехать куда-то за границу, нужно постараться что-то выиграть здесь.
Я думаю, что для спортсмена достаточно стимула здесь для того, чтобы двигаться и развиваться. Голословно заявлять «уезжайте» — этого я тоже не совсем понимаю. Во всём нужна какая-то логика», — приводит слова Семака «Чемпионат».
В данный момент из россиян в Европе играют: Арсен Захарян — за «Реал Сосьедад», Александр Головин — за «Монако», Александр Кокорин — за «Арис», Далер Кузяев — за «Гавр», Магомед-Шапи Сулейманов — за греческий «Арис».
Ранее Карпин высказался о том, почему россияне не едут играть в Европу.