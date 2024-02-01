Карпин: не осуждаю футболистов, которые выбирают деньги и не уезжают из России
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«Просто большинство людей выбирают деньги. 90% людей такие. Если бы мне в Испании предложили столько же, сколько получал в «Спартаке», я бы навряд ли уехал.
Не осуждаю тех футболистов, которые выбирают деньги и не уезжают из России в Европу. Каждый принимает решение из того, чего он хочет от этой жизни», — приводит слова Карпина Sport24.
В данный момент Арсен Захарян играет за «Реал Сосьедад», Александр Головин — за «Монако», Александр Кокорин — за «Арис», Далер Кузяев — за «Гавр», Магомед-Шапи Сулейманов — за греческий «Арис».
Ранее Карпин высказался об экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).