Карпин: не осуждаю футболистов, которые выбирают деньги и не уезжают из России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о том, почему россияне не едут играть в Европу.

«Просто большинство людей выбирают деньги. 90% людей такие. Если бы мне в Испании предложили столько же, сколько получал в «Спартаке», я бы навряд ли уехал.

Не осуждаю тех футболистов, которые выбирают деньги и не уезжают из России в Европу. Каждый принимает решение из того, чего он хочет от этой жизни», — приводит слова Карпина Sport24.

В данный момент Арсен Захарян играет за «Реал Сосьедад», Александр Головин — за «Монако», Александр Кокорин — за «Арис», Далер Кузяев — за «Гавр», Магомед-Шапи Сулейманов — за греческий «Арис».

Ранее Карпин высказался об экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).