Карпин: в 99% случаев ЭСК поддерживает решение судьи, по сути, орган бесполезный

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

«С точки зрения того, что тебе не вернут очки это бесполезный орган. Тем более что в 99% ЭСК поддерживает решение судьи. Так что, по сути, орган бесполезный», — приводит слова Карпина Sport24.

Также он отметил, что в текущем сезоне не встречался с главой судейского комитета Павлом Каманцевым.

ЭСК является органом РФС, который уполномочен рассматривать ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей.

Ранее Карпин не исключил, что Глушаков останется в «Ростове».