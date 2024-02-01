Карпин: в 99% случаев ЭСК поддерживает решение судьи, по сути, орган бесполезный
- РИА Новости
«С точки зрения того, что тебе не вернут очки это бесполезный орган. Тем более что в 99% ЭСК поддерживает решение судьи. Так что, по сути, орган бесполезный», — приводит слова Карпина Sport24.
Также он отметил, что в текущем сезоне не встречался с главой судейского комитета Павлом Каманцевым.
ЭСК является органом РФС, который уполномочен рассматривать ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей.
Ранее Карпин не исключил, что Глушаков останется в «Ростове».