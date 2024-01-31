Карпин не исключил, что Глушаков останется в «Ростове»
«Останется он в команде? Такая вероятность существует. Но насколько она велика — пока непонятно. Всё будет зависеть от его игры. Так что будем смотреть», — приводит слова Карпина Sport24.
37-летний хавбек отправился на вторые зимние сборы в ОАЭ с ростовской командой.
Его последним клубом был костромской «Спартак». Футболист провёл за команду с берегов Волги семь матчей, в которых сделал одну голевую передачу.
В составе московского «Спартака» Глушаков стал чемпионом России сезона-2016/17.
Ранее в «Ростове» заявили, что Глушаков приехал на сборы набирать форму.