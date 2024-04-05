Sport5: «Маккаби» из Хайфы передумал выкупать футболиста Лесового у «Динамо»
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Как сообщает Sport5, полузащитник не оправдал возложенных на него надежд.
В клубе рады, что проблемы с международными платежами в Россию помешали своевременно оформить трансфер футболиста.
2 февраля «Динамо» объявило о переходе игрока в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.
Ранее Лесовой рассказал о жизни в Израиле.