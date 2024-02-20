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Лесовой: в Израиле в центре города можно встретить дикого кабана

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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, на правах аренды выступающий за «Маккаби» из Хайфы, рассказал о жизни в Израиле.
Лесовой: в Израиле в центре города можно встретить дикого кабана
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Москва и Хайфа — два разных мира. Ко многому надо привыкнуть. Пока это даже сложнее, чем футбольная адаптация. Это не бытовая вещь, но вот пример: здесь ты можешь идти по улице в центре города и встретить дикого кабана», — цитирует Лесового «СЭ».

2 февраля «Динамо» объявило о переходе игрока в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. 

Лесового зарегистрировали как израильского футболиста. Это связано с тем, что 26-летний игрок в течение полугода гарантированно получит израильский паспорт.

Ранее сообщалось, что Лесовой отправил все документы для получения израильского паспорта.

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