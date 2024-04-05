Бивол заявил, что ещё не подписал контракт на бой с Бетербиевым.

Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, что на данный момент ещё не подписал соглашение на бой с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«По факту я сам ещё на этот бой не подписал контракт. Но я уже сказал все свои условия, мне их одобрили. Мне нужно просто прислать бумагу — я её подпишу. Все условия со мной оговорены. Я не знаю их условия, но стараюсь не думать о том, будет этот бой или нет. Я готовлюсь на 1 июня», — заявил Бивол в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

СМИ сообщали, что спортсмены проведут поединок 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бивол назвал сильные качества Бетербиева.