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Агент Лунёва: поведение «Карабаха» не будет способствовать тому, чтобы Андрей остался

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Антон Смирнов, агент голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, отреагировал на новость, что футболист попросил азербайджанский клуб увеличить зарплату.
Агент Лунёва: поведение «Карабаха» не будет способствовать тому, чтобы Андрей остался
  • AFP
  • © Svein Ove Ekornesvåg / NTB

«Переговоры любят тишину. Хотелось бы понять, зачем кто-то из клуба распространяет данные сведения, ведь такое поведение точно не будет способствовать тому, чтобы Андрей остался. Считаю важным пояснить нюанс: когда Лунёв приходил в «Карабах», его зарплата была изначально серьёзно занижена», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».

29 марта «Карабах» стал чемпионом Азербайджана в сезоне-2023/24.

32-летний россиянин сыграл за азербайджанскую команду 26 матчей, восемь из которых отстоял на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €1 млн. 

Ранее Лунёв объяснил, почему он не перешёл в «Ньюкасл».

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