Агент Лунёва: поведение «Карабаха» не будет способствовать тому, чтобы Андрей остался

Антон Смирнов, агент голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, отреагировал на новость, что футболист попросил азербайджанский клуб увеличить зарплату.

«Переговоры любят тишину. Хотелось бы понять, зачем кто-то из клуба распространяет данные сведения, ведь такое поведение точно не будет способствовать тому, чтобы Андрей остался. Считаю важным пояснить нюанс: когда Лунёв приходил в «Карабах», его зарплата была изначально серьёзно занижена», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».

29 марта «Карабах» стал чемпионом Азербайджана в сезоне-2023/24.

32-летний россиянин сыграл за азербайджанскую команду 26 матчей, восемь из которых отстоял на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €1 млн.

Ранее Лунёв объяснил, почему он не перешёл в «Ньюкасл».