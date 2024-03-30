Лунёв: лучше играть в «Карабахе», чем быть вратарём в запасе «Ньюкасла»

Российский вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв объяснил, почему он не перешёл в «Ньюкасл».

«Если играть в Азербайджане и в еврокубках, то, конечно, лучше в «Карабахе», нежели сидеть третьим или четвёртым вратарём в «Ньюкасле». Мне почти 33 года, поэтому хочется всё-таки поиграть в футбол», — заявил Лунёв Sport24.

Голкипер не исключил, что в 36 лет ему захочется посмотреть на чемпионат Англии уже со скамейки.

В сезоне-2023/24 россиянин сыграл за азербайджанскую команду 26 матчей, восемь из которых отстоял на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €1 млн.

Ранее Лунёв стал чемпионом Азербайджана по футболу в составе «Карабаха».