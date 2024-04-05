Медведева рассказала, как её называли девушкой Милохина: это было ударом

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как её называли девушкой тик-токера Дани Милохина.

«Для меня это тоже было ударом — когда ты снимаешь видео, оно набирает 20 млн просмотров. А потом к тебе кто-то подходит и говорит: «Ха! Девушка Милохина». А я два раза чемпионат мира по фигурному катанию выиграла, и у меня не было такой популярности», — сказала Медведева в передаче «Бес комментариев».

Медведева выступала с Милохиным в проекте «Ледниковый период».

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

С 2020-го спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.

Ранее Медведева заявила, что больше зарабатывает на рекламе, чем на фигурном катании.