Медведева рассказала, как её называли девушкой Милохина: это было ударом
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«Для меня это тоже было ударом — когда ты снимаешь видео, оно набирает 20 млн просмотров. А потом к тебе кто-то подходит и говорит: «Ха! Девушка Милохина». А я два раза чемпионат мира по фигурному катанию выиграла, и у меня не было такой популярности», — сказала Медведева в передаче «Бес комментариев».
Медведева выступала с Милохиным в проекте «Ледниковый период».
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.
С 2020-го спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.
Ранее Медведева заявила, что больше зарабатывает на рекламе, чем на фигурном катании.