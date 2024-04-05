Песков назвал неприемлемыми слова Макрона о якобы желании РФ сорвать Олимпиаду

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о словах главы Франции Эммануэля Макрона касательно желания России сорвать Олимпийские игры в Париже.

«Это абсолютно голословные обвинения — и в первом, и во втором случае. Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения», — сказал Песков в беседе с журналистами.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Песков заявил, что неготовность МОК отмежеваться от политики наносит ущерб олимпийскому движению.